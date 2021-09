GdS – Correa, ottimismo per l’Atalanta. Barella ok, Vidal salta anche lo Shakhtar

GENOA, ITALY - SEPTEMBER 12: FC internazionale substitutes in the dugout, ( R to L ); Matias Vecino, Joaquin Correa, Arturo Vidal, Ionut Radu, Alex Cordaz, Andrea Ranocchia, Denzel Dumfries, Stefano Sensi, Danilo D'Ambrosio, Aleksandar Kolarov and Roberto Gagliardini during the Serie A match between UC Sampdoria and FC Internazionale at Stadio Luigi Ferraris on September 12, 2021 in Genoa, Italy. (Photo by FC Internazionale/Inter via Getty Images )