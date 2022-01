GdS – Brozovic-Perisic, destini divisi? L’Inter alza l’offerta per Marcelo

Si va avanti per il centrocampista, per l'esterno resta una forte distanza

Con l'arrivo di gennaio diventa sempre più d'attualità il futuro di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. I due, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, potrebbero vivere destini opposti. L'entourage del primo vedrà i dirigenti dell'Inter settimana prossima, potrebbe essere l'incontro decisivo. Con Perisic, invece, continuano a ballare due milioni e un anno di contratto e non ci sono vertici in programma perché la distanza è molta.