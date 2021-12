Gasperini: “Inter, solidità superiore. Pensavo che l’addio di Lukaku incidesse di più”

Il tecnico dell'Atalanta: "Inzaghi è stato bravo a compensare con la globalità della squadra. Bastoni come Acerbi alla Lazio"

Dopo aver parlato della lotta per lo Scudetto, Gian Piero Gasperini ha analizzato in particolare l'ottimo momento dell'Inter negli studi di 'Sky Calcio Club' su Sky Sport: "L'Inter ha una solidità superiore a tutti quanti e infatti è prima in classifica. Se me l’aspettavo? No, onestamente io pensavo che l’assenza di Romelu Lukaku potesse essere più determinante, invece è stato molto bravo Simone Inzaghi a compensare con la globalità della squadra".