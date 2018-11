Gabriel Barbosa si dimostra sempre più scettico in merito alla sua permanenza nel Santos. Intervistato al termine del match perso dal Peixe contro il Palmeiras, l'attaccante di proprietà dell'Inter fa capire che le speranze della formazione bianconera di trattenerlo non sono elevate, anzi: "Sono onesto, la permanenza qui è molto complicata. Mi voglio godere le partite che rimangono, perché potrebbero essere le ultime con questa maglia", dichiara Gabigol senza scendere in ulteriori dettagli. Più che di un ritorno alla base nerazzurra, però, in Brasile si parla di ricca concorrenza per il giocatore: Cruzeiro, Flamengo e São Paulo sono pronte a contendersi l'attaccante e avrebbero già intrapreso dei sondaggi con i suoi rappresentanti, dimostrandosi tutti interessati ad un prestito.

