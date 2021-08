From UK – Lukaku, Chelsea pronto a pagare 110 milioni: l’Inter ne chiede 120

Secondo i colleghi inglesi, i Blues presto presenteranno un'altra offerta solo cash per il belga

Il Chelsea è disposto a mettere sul piatto 93,25 milioni di sterline (110 milioni di euro) cash, senza contropartite tecniche, per provare a riportare a Londra Romelu Lukaku. Questa - riferisce SkySportsUk - la cifra ufficiale in arrivo dai Blues per provare a convincere l'Inter a mollare la presa sul gigante belga.