L'addio dell'Inter alla Champions League lascia un po' di amarezza anche a Sebastien Frey, ex portiere nerazzurro chiamato ad analizzare la disfatta di Madrid ai microfoni di TvPlay: "Provo dispiacere per l’eliminazione dell’Inter perché va a macchiare un po’ la stagione dei nerazzurri - esordisce -. Contro l’Atletico non ho visto la migliore Inter della stagione, all’andata poteva fare qualcosa di più".

"Quando ho visto il sorteggio ho un po’ rosicato, il Borussia sarebbe stato alla portata di questa Inter - prosegue il francese -. L’addio alla Champions sporca un po’ la stagione. In una tv italiana hanno cercato di analizzare perché Lautaro ha sbagliato il rigore. Grandi giocatori hanno sbagliato i rigori, punto. All’andata i nerazzurri avrebbero dovuto vincere con più gol di scarto. Mi dispiace molto per l’Inter, sarebbe stato bello vederla protagonista in Champions".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!