Arrivano dal profilo X di Fabrizio Romano le indicazioni sulle cifre dell'affare Franco Carboni al River Plate. Il giocatore si trasferirà in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro in favore degli argentini con controriscatto a 10 milioni per l'Inter.

🚨️ River Plate are closing in on deal to sign Franco Carboni.



One year loan, €5m buy option and Inter will have a buy back clause over €10m.



Carboni will sign new deal at Inter ahead of loan move. Final details to be clarified and then done deal.



Here we go, soon 🇦🇷 pic.twitter.com/is6z3CZ4yS