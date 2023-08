Ultime ore di mercato e la situazione di Kristjan Asllani si scalda sempre di più. Il giovane centrocampista nerazzurro potrebbe infatti lasciare Milano per trasferirsi in prestito altrove, con il Sassuolo pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Che qualcosa stia bollendo in pentola lo testimonia la presenza a Milano degli agenti dell'ex Empoli, Luca Puccinelli (con la polo lunga bianca) ed Elio Berti (in camicia e con la giacca nella mano destra) come testimoniato dalla nostra foto in allegato.

Chiaramente dal destino di Asllani dipenderà anche il nome in entrata che dovrebbe sostituirlo nella rosa nerazzurra. E se davvero verrà concretizzata l'uscita del classe 2002 la dirigenza dell'Inter accelererà per il suo sostituto. Poco tempo, il mercato può ancora riservare sorprese.