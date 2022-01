Footyheadlines – Inter, prime indiscrezioni sulla maglia home 2022/23

Strisce blu e nere anche in orizzontale nella parte alta

Arrivano le prime indiscrezioni riguardante la prossima maglia home dell'Inter per il 2022/23. Non c'è lo sponsor, come evidenzia Footyheadlines. com, visto che Socios.com ha un accordo di un solo anno con opzione per altri tre. Ci sarà una nuova tonalità di blu, per la prima volta sulla casacca home del club. Si tratta di una variazione del template per il 2022, con la presenza delle strisce blu e nere anche in orizzontale nella parte alta della casacca.