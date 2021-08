FcIN – Weghorst, sondati più club in A. Il Wolfsburg può vendere, ecco perché

L'attaccante ha ancora due anni di contratto con i tedeschi

In questo momento i contatti sono stati esplorativi, non ci sono trattative in stato avanzato né con il club tedesco né con la punta, che sta però cercando una nuova sistemazione per un possibile salto di qualità rispetto all'attuale situazione. Da fonti vicine al calciatore filtra ovviamente interesse sia per il campionato che per la squadra campione d'Italia e il Wolfsburg non ha posto alcun veto alla cessione: al giusto prezzo, Weghorst può muoversi, anche perché il contratto scadrà tra due anni e senza un rinnovo il momento giusto per monetizzare è quello attuale. In caso contrario il rischio è non avere lo stesso potere in fase di trattativa.