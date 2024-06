In questa fase storica il nome di Valentin Carboni è ormai sulla bocca di tutti. Il classe 2005 argentino, figlio di Ezequiel, reduce dalla stagione in prestito al Monza, è stato infatti convocato da Lionel Scaloni alla Copa America che inizia nella notte tra giovedì e venerdì orario italiano, prendendo il posto (e il numero di maglia, il 21) addirittura di Paulo Dybala, non certo uno qualsiasi. Un gioiello con un potenziale enorme, qualità di cui anche l'Inter è consapevole al punto da non volersene privare nonostante lo scorso gennaio abbia già ricevuto (e rifiutato) più di una offerta.

La società nerazzurra ha in mente un percorso per il ragazzo che prevede in linea di massima un nuovo prestito dove potrebbe continuare la sua crescita anche se il 'rischio' di un'offerta importante è sempre dietro l'angolo. In tal senso, come verificato da FcInterNews.it, sarebbe in arrivo dalla Premier League una proposta di acquisto per Carboni e si parla di cifre importanti, come nelle disponibilità dei club inglesi. Il club pronto a mettere nero su bianco per Carboni ad oggi non è ancora noto anche se, avendolo visionato spesso nella scorsa stagione, l'ipotesi che possa trattarsi del Brighton è plausibile.

In Viale della Liberazione attendono eventualmente una proposta per valutarla, anche se per cedere la propria stellina deve essere una cifra impossibile da rifiutare.

