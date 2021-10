FcIN – Uno scout dell’Inter a Samp-Spezia: due giocatori nel mirino

L'anticipo della nona giornata di Serie A sarà l'occasione per monitorare Augello e Maggiore, due nomi sul taccuino nerazzurro ormai da tempo

L'esterno milanese, classe 1994, autore tra l'altro di un gran gol proprio contro l'Inter costato 2 punti ai ragazzi di Simone Inzaghi, è da tempo preso in considerazione per la corsia mancina, anche in vista di una possibile separazione con Ivan Perisic, in scadenza di contratto nel giugno 2022 e ancora senza discorsi seri per il rinnovo.