Le attenzioni dei top club verso Sandro Tonali aumentano giorno dopo giorno. Il centrocampista del Brescia, considerato il nuovo Pirlo, è oggetto del contendere delle maggiori società italiane, ma anche dall'Europa sono arrivate i primi attestati di stima. Secondo quanto risulta a FcInterNews, il Monaco è in pressing, ma il ragazzo preferirebbe una big italiana. A tal proposito, la Roma ha provato lo scatto ma Massimo Cellino, presidente delle Rondinelle, ha rifiutato un'offerta da 12 milioni di euro. La Juventus, come per tutti i giovani interessanti, resta vigile e attende prima di affondare il colpo, e anche a Milano qualcosa si muove: il Milan è molto interessato, Leonardo avrebbe già manifestato il proprio apprezzamento all'entourage del giocatore, ma vuole valutare con calma se il cartellino di Tonali vale effettivamente la cifra chiesta da Cellino, ovvero 20/25 milioni. L'Inter, infine, anch'essa alla finestra, studia una possibile operazione in sinergia con la Sampdoria: l'idea sarebbe quella di prelevarlo immediatamente dal Brescia per girarlo in prestito ai blucerchiati che garantirebbero un anno da titolare al Marassi. Strategia condivisa con i bianconeri, che al posto della Sampdoria, vorrebbero imbastire il tutto con l'appoggio del Bologna.

VIDEO - LE CHIAVI DEL DERBY: DOVE SI PUO' VINCERE O PERDERE LA PARTITA!

VIDEO - MIRANDA RISOLVE BRASILE-ARGENTINA!