Dopo l’anticipazione di FcInterNews.it, confermata parola per parola e concetto dopo concetto dal Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, emerge un nuovo, ma significativo particolare, sulla Supercoppa Italiana 2026. Se infatti gli organizzatori dell’Arabia Saudita aspetteranno sino a fine aprile per comunicare l’eventuale rinuncia al torneo (la speranza dei locali è che il Milan vada in finale di Coppa Italia o la Juventus arrivi terza in campionato), la nuova possibile manifestazione potrebbe non più essere una final four, ma una finalissima secca.

Spieghiamoci meglio: ad oggi sono ancora previste semifinali e finali, a Riad o a Gedda. Visti i dettagli degli accordi passati non si potrebbe tecnicamente passare a una finalissima (anche perché non converrebbe a livello economico), ma tutto verrebbe messo in discussione qualora per l’anno che viene la Supercoppa dovesse cambiare sede. I nuovi organizzatori infatti – da capire chi siano e cosa vogliano – dovranno ovviamente stanziare il budget per il torneo, chiedere la formula e far pervenire un’offerta alla Lega. Maggiore sarà, maggiori ovviamente saranno anche gli introiti per ogni singola squadra.

Ergo: dovessero essere messi sul piatto – e facciamo un esempio a caso, solo per far capire la situazione – 10 milioni di euro totali, magari pure in un Paese lontano dall’Italia, non varrebbe la pena, a livello economico, disputare semifinali e finale (perché i 10 milioni di euro dovrebbero comunque essere divisi, nemmeno in parti uguali, tra le varie contendenti). Discorso diverso invece se si trattasse di una finale secca (che magari potrebbe prevedere 7 milioni alla squadra vincente e tre alla perdente), o se la proposta pecuniaria complessiva fosse maggiore.

Ricapitolando: se in Arabia Saudita decidessero di rispettare il contratto, senza dunque rinunciare alla prossima edizione del torneo, ci sarebbero ancora circa 23 milioni di euro da dividere in 4. Qualora così non fosse, tutto dovrebbe essere nuovamente discusso. Dalla sede, agli introiti, alla stessa formula della Supercoppa 2026.