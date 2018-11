Complice l’ottima partenza stagionale in campionato, anche George Puscas, attaccante classe 1996, in forza al Palermo dallo scorso 8 agosto, e sotto contratto con il club rosanero fino al giugno del 2022, entra nel novero degli ex canterani che, in vista della prossima stagione, potrebbero essere presi in considerazione in vista della costruzione delle liste per le coppe europee. Il rumeno, autore fino ad ora di 3 gol in 9 partite, per totali 488 minuti giocati, si è messo, appunto, in evidenza non solo per i suoi numeri, ma anche per le sue giocate, che denotano crescita e maturità.

E la riprova sta anche nel fatto che la squadra di Puscas, il Palermo, è prima in classifica. Dopo le annate formative di Bari, Benevento e Novara, Puscas è, dunque, pronto per i palcoscenici importanti. La scorsa estate sono state tante le società che lo avevano seguito, sia italiane che straniere, ma alla fine ha vinto il progetto Palermo e l’obiettivo di vincere il campionato. L’Inter, dunque, secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, segue e monitora il giocatore, sul quale, nonostante una cessione definitiva nella sessione estiva di calciomercato, ha una percentuale su una futura rivendita.

