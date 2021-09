FcIN – Porta nerazzurra, proposto Strakosha a zero. Le idee della dirigenza

Il portiere albanese non convince, la priorità resta Onana. Handanovic potrebbe restare come vice se offrisse garanzie

" André Onana è un portiere interessante, ma non dimentichiamo che abbiamo un signor portiere e ce lo teniamo stretto". Prima di Inter-Atalanta, Beppe Marotta ha messo così in stand-by le voci su un possibile arrivo del portiere camerunese in nerazzurro la prossima stagione. Nessuna smentita, piuttosto la volontà di spostare il mirino da Samir Handanovic , ristabilendo il suo ruolo in primo piano nell'Inter di oggi. Ma che ne sarà della porta nerazzurra della prossima stagione? Ad oggi l'estremo difensore dell'Ajax è il favorito principale a raccogliere l'eredità dello sloveno, che nel 2022 festeggerà le 38 primavere e il 30 giugno vedrà concludersi il suo contratto. Nulla di firmato con l'agente Albert Botines , ma un'intesa verbale che ad oggi, in assenza di alternative di pari valore, vale molto.

Per il capitano però le porte del cancello del Suning Training Centre potrebbero non chiudersi dal 1° luglio. In questa stagione la dirigenza continuerà a valutarlo per capire se potrà fare da vice al nuovo arrivato oppure sarà meglio per lui cercare un'alternativa altrove o appendere i guanti al chiodo per iniziare una nuova carriera. Nessuna preclusione al prolungamento di un altro anno dell'accordo, ma solo nel ruolo di uomo spogliatoio e alternativa di lusso per Simone Inzaghi. In caso contrario, l'Inter potrebbe valutare anche l'arrivo di un secondo portiere a meno di non confermare Ionut Radu come numero dodici.