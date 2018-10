Dopo otto anni di servizio, Beppe Marotta non è più un dirigente della Juventus. Il comunicato diffuso alle ore 18 dal club bianconero sul proprio sito certifica un addio che si era già consumato lo scorso 25 ottobre, quando durante l'assemblea degli azionisti Andrea Agnelli, presidente della Vecchia Signora, aveva spiegato i motivi della separazione ringraziando il suo amministratore delegato uscente: "Abbiamo deciso di rinnovare la leadership, per cambiare prima che fosse necessario farlo, ma prima è doveroso un ringraziamento ai due amministratori delegati uscenti, Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta. La capacità di Marotta, la sua conoscenza sono state fondamentali per la crescita di questa società".

Chiuso il capitolo a tinte bianconere, ora per Marotta si aprono le porte dell'Inter, club con il quale - secondo quanto appurato da FcInternews.it - firmerà un accordo triennale.

