FcIN – Joao Mario, è resa Inter: venerdì l’illusione, ieri la doccia gelata

Gli avvocati non sono riusciti a trovare una soluzione alla clausola: troppo alto il rischio di perdere. Ora serve una soluzione creativa

Redazione FcInterNews

Una causa persa, anche in senso letterale. Joao Mario per l'Inter, dal suo arrivo nel 2016, non è stato certo un affare ma anche la sua tanto agognata cessione avrebbe potuto portare conseguenze nefaste per i nerazzurri. Alla fine il centrocampista portoghese ha risolto il suo contratto con i nerazzurri e adesso è libero di firmare quello che il Benfica gli ha già sottoposto, 2 milioni a stagione più bonus fino al 2026. E l'Inter? Solo la magra consolazione di risparmiare l'ultimo anno di stipendio e di essersi tolto, finalmente, un sassolino dalla scarpa. Senza tuttavia incassare quei 7 milioni che le Aquile le avrebbero versato volentieri, come da accordi tra i club.

Il problema vero è stato proprio la clausola presente nell'accordo stipulato 5 anni fa con lo Sporting Lisbona, che prevedeva una penale da 30 milioni di euro qualora l'Inter avesse ceduto il giocatore a un altro club portoghese. Una clausola su cui gli avvocati hanno lavorato a lungo, pur di dimostrarne l'infondatezza, ma dopo aver trovato un possibile cavillo venerdì ieri è arrivata la resa: troppo rischioso sfidare questa clausola, la possibilità di perdere in tribunale sarebbe stata concreta, scenario confermato fino a stamattina dallo studio legale. Da qui la bandiera bianca in Viale della Liberazione e la conseguente convocazione di Joao Mario in sede per dirsi definitivamente addio.

E adesso? Beppe Marotta e Rui Costa (direttore sportivo e presidente del Benfica ad interim) stanno parlando su come 'indennizzare' l'Inter per questa perdita finanziaria. Non è facile trovare un'intesa, l'ideale sarebbe che i lusitani acquistassero un calciatore di proprietà nerazzurra valutandolo quanto avrebbero speso per il centrocampista ex Sporting Lisbona. oppure, soluzione meno utile alla controparte italiana, la cessione a titolo quasi gratuito di un giovane del Benfica, senza movimento di cash.

Situazione in divenire, quasi ai limiti dell'assurdo considerando che finalmente l'Inter era riuscita a vendere Joao Mario a una cifra congrua, che avrebbe fatto bene alle casse nerazzurre. Invece si registra addirittura una minusvalenza a bilancio, come dire: piove sul bagnato. Situazione che solo una mossa creativa di Marotta e Rui Costa potrebbero calmierare.