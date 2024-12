Contro il Torino ha segnato la sua prima rete in Serie A, stabilendo il record del calciatore più alto della manifestazione ad andare in gol. Contro l’Inter, seppur in Coppa Italia, solo un grande intervento di Josep Martinez gli aveva negato la prima gioia con l’Udinese. Isaak Touré, difensore di 206 centimetri approdato in Friuli in prestito dal Lorient, si sta mettendo in luce con i bianconeri nel ruolo di braccetto sinistro, unendo una fisicità fuori dal comune a una progressione non indifferente.

Eppure – secondo quanto appurato da FcInterNews – il presente del franco-ivoriano classe 2003 sarebbe potuto essere diverso. Il calciatore infatti la scorsa estate era stato proposto al club di Viale della Liberazione da noti intermediari internazionali. Tuttavia l'Inter declinò l’offerta perché cercava un profilo diverso, qualcuno dal piede educato e che potesse essere inquadrato per caratteristiche come il vice Alessandro Bastoni. La ricerca portò all’ingaggio di Tomas Palacios.