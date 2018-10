Nove presenze, Tim Cup inclusa, 2 reti, tutte in campionato, proprio contro l’Inter e l’Udinese, per 778 minuti totali in campo: è questo il bottino accumulato, fino ad ora, da Soualiho Meité, centrocampista centrale/mediano classe 1994. Il francese è approdato in Italia dal Monaco dopo una lunga e tortuosa gavetta: Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco e Bordeaux. Poi, lo scorso 10 luglio, lo sbarco in Piemonte all’interno della trattativa che ha portato nel Principato Antonio Barreca, con un conguaglio a favore del club del presidente Urbano Cairo di circa due milioni.

La partenza accelerata nel primo scorcio di campionato, dunque, ha accesso i riflettori sulle prestazioni di Meité: molti club, sia italiani che esteri, mandano – e manderanno – osservatori per monitorare la crescita del giocatore. In Italia, come riferito da radiomercato, Inter e Milan seguono il giocatore con una certa assiduità. Apprezzamenti confermati anche a FcInterNews.it, con il Torino che, secondo quanto raccolto, ha già fissato un prezzo base stimato intorno ai 12-15 milioni di euro. Parametri che, ovviamente, non potranno che aumentare con l’andare del campionato e con il crescere delle prestazioni del calciatore.

