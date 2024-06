La visita di cortesia di Albert Botines nella sede dell'Inter è anche un'occasione per parlare di affari. Come inevitabile che fosse. L'agente spagnolo, oltre a fare il punto sul percorso di Dilan Zarate (16enne in forza alla U17 nerazzurra), secondo quanto appurato da FcInterNews.it ha colto l'occasione per discutere di un altro giocatore della propria scuderia, Alex Perez, già accostato all'Inter nelle scorse settimane. La dirigenza di Viale della Liberazione è infatti alla ricerca di un difensore promettente da fare crescere assieme ai big della prima squadra e il 18enne centrale del Betis Siviglia, con contratto in scadenza nel 2025, corrisponde a questo profilo. Che poi la scelta definitiva ricada su Perez, è un'altra storia

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!