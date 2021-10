FcIN – Incontro positivo tra Comune e club su San Siro: i temi del vertice e le tappe future

Le questioni tecniche verranno affrontate a partire dal prossimo incontro

A dimostrazione dell'accelerata, un nuovo incontro è in programma a stretto giro di posta, già nei prossimi giorni. In quello odierno le società hanno ribadito la volontà di andare avanti insieme per un progetto comune. Per ora non si è parlato di tempistiche o temi di natura tecnica, gli stessi verranno affrontati a partire dal prossimo vertice, che come detto sarà fissato a breve. Da parte del Comune, come da nota emessa in mattinata, c'è la volontà di andare avanti e progredire nei tanti passi che mancano per arrivare a fine iter, pur nel rispetto dei criteri annunciati nel comunicato stesso: sostenibilità e sviluppo urbanistico. Da considerare che manca ancora l'annuncio dell'assegnazione del progetto vero e proprio (parte che spetta ovviamente ai club) anche se non ci sono più grandi dubbi sul fatto che toccherà a Populous.