Operazioni sui giovani in entrata, ma anche operazioni sui giovani in uscita. La dirigenza dell'Inter continua a lavorare anche su trattative considerate minori, che però possono essere strategiche nel lungo periodo. A semplificare il compito di Piero Ausilio e Dario Baccin c'è anche il forte interesse di molti club nei confronti dei canterani nerazzurri.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di Cittadella e Catania forti su Andrea Moretti, difensore classe 2002, in prestito alla Pro Patria nell'ultima stagione. Per l'esordio da professionista di Luca Di Maggio (affidatosi all'agente Alessandro Lucci), classe 2005 e reduce dall'esperienza con la U19 dell'Inter, si sono già messi in fila il Pescara e la Ternana, anche se esiste la possibilità che arrivi una proposta dalla Serie B. In Serie A invece è duello tra Empoli e Venezia per assicurarsi le prestazioni di Filip Stankovic, a difesa della porta della Sampdoria nell'ultima stagione.

A proposito di Sampdoria: i blucerchiati, così come il Modena, hanno mostrato interesse per Alessandro Fontanarosa, classe 2003 reduce dal prestito a Cosenza