FcIN – Dumfries, l’Inter si muove: in arrivo l’offerta da 15 milioni per il Psv Eindhoven

I nerazzurri dovrebbero agire già nelle prossime ore. Il giocatore, intanto, attende senza essere impiegato dal tecnico Schmidt

L'Inter, finalmente, si prepara a fare sul serio per Denzel Dumfries. Secondo le ultime novità di FcInterNews, infatti, il club nerazzurro già nelle prossime ore si appresta a preparare un'offerta da 15 milioni di euro per l'esterno olandese, al momento in naftalina al Psv Eindhoven (non è stato convocato per la Supercoppa d'Olanda in programma quest'oggi contro l'Ajax) e in attesa solo di capire la sua destinazione dopo aver chiesto espressamente la cessione al suo club. Adesso, bisognerà capire quale sarà la risposta che arriverà dai Paesi Bassi; anche se le dichiarazioni di ieri del tecnico del Psv Roger Schmidt non sembrano lasciare molto spazio ad eventuali sorprese in merito...