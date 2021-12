FcIN – Cambio di programma: Botines a Milano a gennaio. Ma per Onana è tutto definito

Il procuratore è diretto a Marsiglia per la questione del riscatto dell'Olympique di Pau Lopez

Cambio di programma, ma nessun allarmismo. Albert Botines, l’agente tra gli altri di André Onana, non verrà a Milano a dicembre ma lo farà a gennaio. Dopo essere stato ieri a Roma e aver incontrato oggi per un saluto l’altro suo assistito Gerard Deulofeu a Udine, il noto procuratore partirà domani per Marsiglia. In programma infatti un incontro con la società transalpina per certificare il futuro di Pau Lopez. Il portiere della Roma, in prestito all’Olympique, è ad un passo dall’obbligo di riscatto in favore della squadra di Jorge Sampaoli. Da qui la decisione di volare in Francia per un affare più urgente ed impellente.