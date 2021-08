FcIN – Agoume, domani summit per il rinnovo. Poi il prestito: un club in pole

Damiani atteso in sede per formalizzare il prolungamento fino al 2024 prima del ritorno in Francia del centrocampista, col Brest in pole

Redazione FcInterNews

Archiviata la prima giornata di campionato, l'Inter torna a concentrarsi sul mercato e sulle operazioni degli ultimi giorni. Tra le prime situazioni da risolvere, quella legata al futuro di Lucien Agoume: domani, l'entourage del calciatore incontrerà i dirigenti nerazzurri per formalizzare il rinnovo del giocatore francese fino al 2024, come già ampiamente annunciato da FcInterNews.it. Dopodiché, il ragazzo dovrà scegliere il club dove andare a giocare in prestito tra tre squadre della Ligue 1 transalpina: Stade Brest, Saint Etienne e Bordeaux, coi bretoni che partono in vantaggio.

Il Bordeaux vorrebbe inserire un diritto di riscatto senza però opportunità per l'Inter di operare il controriscatto, idea che non piace in Viale della Liberazione. Il Brest, rispetto agli Stéphanois, ha maggior urgenza per via delle poche alternative a centrocampo.