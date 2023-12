Assalto respinto: l'Inter batte 2-0 il Lecce rispondendo all'attacco della Juventus corsara a Frosinone e rimettendo quattro punti di vantaggio tra loro e i bianconeri. Vittoria legittima, che cancella la delusione per la sconfitta di Coppa Italia col Bologna e permette alla squadra di Simone Inzaghi di riprendere il discorso interrotto. Spacca la partita Yann Bisseck al 43esimo con un colpo di nuca su punizione a beffare Vladimiro Falcone; raddoppio che arriva nella ripresa con il guizzo di Nicolò Barella servito con una taccata pregevole da Marko Arnautovic: numero a ubriacare Falcone e palla nel sacco. Tantissime le occasioni, un brivido per un rigore astruso assegnato al Lecce poi cancellato col VAR, alla fine tre punti che rendono più dolce il cenone di Natale.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

MARCATORI: 43' Bisseck, 78' Barella

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella (88' 16 Frattesi), 20 Calhanoglu (75' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (88' 14 Klaassen), 30 Carlos Augusto (84' 28 Pavard); 9 Thuram (84' 70 Sanchez), 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey (86' 12 Venuti), 6 Baschirotto, 5 Pongracic, 25 Gallo; 10 Oudin (86' 11 Sansone), 20 Ramadani, 16 Gonzalez (46' 77 Kaba); 27 Strefezza (64' 8 Rafia), 91 Piccoli (73' 9 Krstovic), 22 Banda.

In panchina: 21 Brancolini, 40 Samooja, 13 Dorgu, 18 Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba.

Allenatore: Roberto D'Aversa (squalificato, in panchina Andrea Tarozzi).

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: C. Rossi - Cipriani. Quarto ufficiale: Tremolada. VAR: Maggioni. Assistente VAR: Valeri.

Note

Spettatori: 72.723

Espulso: Banda (L) all'83esimo per comportamento irriguardoso.

Ammoniti: Gonzalez (L), Calhanoglu (I), Piccoli (L), Inzaghi (I), Pongracic (L)

Corner: 14-2

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'

94' - FISCHIA MARCENARO, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SUPERA 2-0 IL LECCE E BLINDA IL PRIMATO!

93' -Pongracic anticipa Asllani, messo in porta dal cross di Pavard.

89' - Falcone con le sue prodezze evita un passivo più pesante, altra grande parata del portiere giallorosso.

88' - Doppio miracolo di Falcone, che dice no a Sanchez prima e Asllani poi. Nell'Inter dentro Klaasen e Frattesi per Mkhitaryan e Barella.

86' - Sansone e Venuti rilevano Oudin e Gendrey.

84' - Giro di cambi: dentro Sanchez e Pavard per Thuram e Carlos Augusto.

83' - ESPULSO BANDA! Lo zambiano rivolge una parola di troppo a Marcenaro che lo manda anzitempo negli spogliatoi.

IL GOL DI BARELLA: Assist finissimo di Arnautovic, che premia l'inserimento di Barella con un tocco di tacco di pregevole fattura che manda il 23 davanti a Falcone. Barella fa il resto inventandosi un giochetto di prestigio per ipnotizzare Falcone e mettere il gol del raddoppio. Tutti vanno ad abbracciare Arna, che sfoga la frustrazione inginocchiandosi quasi in lacrime.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!!!!!!!!! NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

75' - Primo cambio per l'Inter: fuori Calhanoglu, in campo Asllani.

74' - Brutto fallo ai danni di Thuram, Pongracic, già avvertito prima dall'arbitro, viene ammonito. Anche lui era in diffida.

73' - Tarozzi prova a cavalcare l'onda: fuori Piccoli, in campo Krstovic.

72' - Ancora Lecce: tiro di Kaba parato da Sommer in due tempi.

70' - Colpo di testa centrale di un attaccante del Lecce, Sommer blocca. Salentini che ora stanno spingendo di più.

69' - Gigioneggia troppo l'Inter in difesa, Acerbi chiude con un intervento rischioso ma efficace su Rafia.

68' - Ammonito Simone Inzaghi: era in diffida, salterà Genoa-Inter.

67' - Affonda Bastoni, che poi serve Darmian bravo ad accentrarsi e tirare: Falcone respinge.

64' - Cambio per il Lecce: Rafia rileva Strefezza.

64' - Giallo per Piccoli, reo di fallo su Bastoni.

63' - Inzaghi viene invitato dalla Curva a saltare, lui però è concentratissimo sulla partita.

62' - Mkhitaryan esce alla grande dalla marcatura di tre difensori, poi però commette fallo su Ramadani.

62' - Ci prova Strefezza dalla distanza, palla fuori.

61' - Bisseck ci ha preso gusto: il tedesco va di testa sul cross di Calhanoglu e costringe Falcone alla deviazione in corner.

59' - Stavolta è Arnautovic a fare il rifinitore per Mkhitaryan, che calcia fuori in corsa.

58' - Tiro dalla lunga distanza di Banda, Sommer para a terra.

57' - Mkhitaryan invece di tirare serve Arnautovic, peraltro in posizione dubbia. L'Inter però guadagna l'ennesimo corner.

56' - Bastoni, per non saper leggere né scrivere, manda la pala in fallo laterale.

54' - Mkhitaryan prova ad arrivare su un pallone messo in mezzo da Barella, ma il tiro dell'armeno è da dimenticare.

52' - Carlos Augusto, superato lo shock, si prende un calcio d'angolo.

51' - Marcenaro torna in campo e si redime: Carlos Augusto sembra aver toccato il pallone con la schiena, di sicuro in maniera non punibile perché non c'è volume.

50' - Marcenaro va all'on field review per rivedere.

49' - Calcio di rigore per il Lecce: Carlos Augusto colpisce con un braccio sul cross di un avversario, Marcenaro indica il dischetto.

49' - Inizia il riscaldmaneto per alcuni panchinari interisti, tra i quali De Vrij.

----

19.03 – L’Inter batte il calcio d’inizio della ripresa: PARTITI!

19.03 – Kaba prende il posto di Gonzalez, già ammonito.

19.01 – Il Lecce prepara il primo cambio: già pronto all’ingresso in campo Kaba.

----

47' pt - Marcenaro fischia la fine del primo tempo: Inter in vantaggio al riposo per 1-0 grazie al gol di Bisseck.

46' PT - Due minuti di recupero. Pericolo Lecce, Strefezza spara alto da ottima posizione.

IL GOL DI BISSECK: Stacco del tedesco sulla punizione di Calhanoglu, palla colpita in maniera non limpida ma che finisce alle spalle di Falcone. Primo gol per l'ex Aarhus in nerazzurro, solo pochi minuti dopo esserci andato vicino.

43' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!! YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNN BIIIIIIIIIIIIISEEEEEEEEEEEEEEECCCCKKKKK!

42' - Gonzalez prende il pallone con la mano, l'Inter reclama per il rosso. Marcenaro a fatica prova a far valere le sue ragioni.

40' - Traversa di Bisseck! Numero del tedesco su corner, sforbiciata che centra il legno.

40' - Marcenaro invita Banda a uscire, lo zambiano perde sangue. Punizione di Calhanoglu dalla quale nasce un corner.

39' - Punizione interessante guadagnata da un Bisseck sin qui molto volitivo.

35' - Banda a terra, intervengono ancora i medici del Lecce.

34' - Da buona posizione, Thuram preferisce servire Carlos Augusto invece di tirare. Il brasiliano guadagna comunque un corner.

30' - Calhanoglu commette fallo su Gonzalez, giallo per il turco.

29' - Banda salta Bisseck ma non può nulla sull'intervento di Darmian che gli toglie la palla con classe.

27' - Prova dalla distanza Gallo, Sommer accompagna con un salto la palla che finisce alta.

26' - Oudin salva un pallone dall'uscita e mette in mezzo per Banda che non colpisce bene di testa.

22' - Azione da Playstation dell'Inter, rovinata da Arnautovic che servito da Barella praticamente a tu per tu con Falcone manda la palla fuori.

19' - Gioco fermo per qualche istante per consentire i soccorsi a Ramadani. Poco prima, bravo Falcone in anticipo su Thuram.

16' - Brutto fallo su Barella, cartellino giallo per Gonzalez.

15' - Corner da destra, Falcone tocca quel tanto che basta per impedire ad Arnautovic di colpire di testa.

11' - Arnautovic spreca l'1-0! Bastoni verticalizza per Mkhitaryan, bravo a trovare Arnautovic con un cross da sinistra. Il tiro dell'austriaco finisce però in bocca a Falcone.

9' - Sommer subito chiamato in causa, respinta del portiere sul tiro di Gonzalez.

7' - Calhanoglu sbaglia un appoggio consentendo la ripartenza del Lecce, fermata da Bastoni.

6' - Arnautovic riceve un buon pallone, ma viene anticipato da un difensore.

2' - Manovra dell'Inter, Thuram mette in mezzo per Mkhitaryan che poi va a contatto con Falcone e cade in area; Marcenaro fa cenno che è tutto ok.

----

17.59 - Sarà del Lecce il calcio d'inizio del match: PARTITI!

17.57 - Barella e Strefezza davanti a Marcenaro per il sorteggio.

17.56 - Inter e Lecce guadagnano il campo per il prepartita.

17.46 - Warm up completato, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

----

