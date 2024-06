"Innanzitutto grazie del benvenuto, è un onore e un orgoglio. Non vengo da docente, ma da appassionato di calcio per parlare con altri appassionati. Sono stato a seguire i corsi ed è una grandissima iniziativa: è con grande entusiasmo che ho accettato l’invito, credo sia utile partecipare e condividere". Inizia così l'intervento di Massimiliano Farris al 'The Coach Experience', dove il vice-di Simone Inzaghi si è presentato per fare le veci del tecnico dell'Inter, rispondendo a varie domande che riguardano anche la Beneamata: "Oggi la mia lezione sarà quella sul secondo in un top club, sarà bello condividere la mia esperienza. Abbiamo la fortuna di lavorare in un top club e ci sono tante competizioni. Oltre al campionato c’è la Coppa Italia e la Champions League, per poter servire al nostro capo allenatore Inzaghi il miglior prodotto non potrei essere da solo. Lo staff è fondamentale, per far sì che ci sia la giusta assistenza all’allenatore e ai ragazzi in campo e fuori".

Su Inzaghi:

"Porto il saluto di Inzaghi, non è potuto essere qui per vari impegni. Vincere lo scudetto ha portato tante grandi cose, si è informato su questo premio e ne ha ricevuti da addetti ai lavori e colleghi. Credo che questo premio social faccia ancora più piacere, perché viene da chi vive il calcio come passione e non come lavoro. Lo condividerà con lo staff, ormai sono tanti anni che lavoriamo insieme e siamo al punto di aver visto consolidati i nostri sforzi. Chiaramente vincere in Italia è splendido, siamo arrivati l’anno scorso a una finale bellissima e sarebbe bellissimo riproporci non solo in Italia, dove sarà difficile, ma anche in Europa. È una competizione splendida, il nostro calcio non è così indietro come dicono e lo dimostra anche la vittoria agli Europei Under-17".

Il percorso professionale:

"Forse gli allenatori di serie minori sono anche più bravi di noi. Io vengo da lì e non devo dimenticarmelo, loro sono più bravi perché fanno le stesse cose con meno mezzi. Poi anche in Serie D nasce un progetto e devi vincere, con uno staff diverso. Certifica il valore di queste persone, che hanno nel DNA la passione per questo sport meraviglioso".

