Farris: “Oggi bella partita dopo 120 minuti pesanti. Dybala? Concordo con Marotta”

Il primo commento del vice di Inzaghi: "La Juve ha giocato la gara più fisica di sempre. Siamo molto felici del percorso"

"Abbiamo provato a costruire dal basso per attaccare la profondità e tenere qualche pallone in più. Poi i loro giocatori ci venivano addosso quindi dovevamo attaccare di più e Sanchez lo ha fatto. Venivamo da 120 minuti pesanti, la Juve ha giocato la gara più fisica di sempre poi è arrivata l'Atalanta. Per me è stato un bel match, c'è rammarico per non aver portato a casa la partita ma c'è rispetto per l'ottima prova dell'Atalanta".