Eto’o: “Inter maglia più bella d’Italia. Ha la squadra per vincere ma serve lottare”

Tra aneddoti del passato e previsioni e auspici per il futuro. Il Re Leone torna a parlare ancora una volta sulla sua Beneamata

"La maglia più bella d'Italia... Magari non mi crederete, ma chiedetelo: quando sono andato a firmare il contratto c'era una differenza di soldi, io ho detto di mettere la Champions come premio che massimo due anni l'avremmo vinto. Avevamo una squadra di lottatori e di brave persone con un allenatore unico, che capiva perfettamente ogni giocatore e i tifosi dell'Inter. Ha combinato tutto in modo perfetto... Se rivedi la partita di ritorno col Barcellona è ovvio che avevamo bisogno del fattore fortuna: l'abbiamo avuto perché abbiamo dato, dato, dato per tutto l'anno. L'Inter può vincere ancora il campionato, lo spero. Ho visto la sconfitta all'ultimo secondo col Real Madrid: può succedere. C'è una squadra per competere e vincere ma serve lottare".