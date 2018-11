"Liga o Premier nel futuro? Spero che i tifosi dell'Inter possano capire il mio punto di vista". Non sono passate inosservate le parole rilasciate da Ivan Perisic a FourFourTwo, né tantomeno possono essere etichettate come casuali. Secondo quanto appurato in esclusiva da FcInternews.it, infatti, Fali Ramadani, agente del croato, ha in mano un'offerta del Bayern Monaco e tiene viva la pista che porta al Manchester United, club al quale lo stesso giocatore ha ammesso di essere stato vicino due estati fa. Più defilato, infine, l'Atletico Madrid. E, allora, quale futuro per Ivan il Terribile? Facile pensare che sarà a tinte nerazzurre fino a giugno, dal momento che è altamente improbabile organizzare una sua cessione a gennaio con annesso acquisto per rimpiazzarlo. In ogni caso, a prescindere delle tempistiche dell'eventuale partenza, nessuno dei club citati ha messo sul piatto i 50 milioni di euro che l'Inter pretende per privarsene.