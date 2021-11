ESCLUSIVA – Chivu: “Vittoria importante. Contento per aver fatto giocare Esposito”

Il tecnico dell'Under 19 nerazzurra ai nostri microfoni dopo la vittoria in Youth League contro lo Sheriff Tiraspol

Dopo la soddisfacente vittoria contro lo Sheriff Tiraspol, che vale all'Inter Under 19 un bel pezzo di qualificazione alla fase successiva della Uefa Youth League, il tecnico Cristian Chivu commenta l'esito del match in esclusiva per FcInterNews.it. Queste le sue parole al nostro inviato Simone Togna: "Oggi la partita si era messa un po' in salita, abbiamo subito gol su un errore individuale poi non siamo riusciti a segnare un rigore. A livello emotivo avremmo potuto pagare un po' di più, invece siamo rimasti in partita. Ci abbiamo creduto, abbiamo provato a fare gioco e siamo stati bravi a finire il primo tempo in vantaggio. Sono contento del risultato, era importante per loro e per come si è messa la classifica. Sono contento per i ragazzi, che si tolgono belle soddisfazioni a giocare in campo internazionale. Poi, serve che crescano e capiscano i momenti di una partita; ma noi proviamo a farli entrare in campo sapendo che devono dare sempre il massimo e lo hanno fatto. Sono contento anche perché abbiamo fatto giocare un altro 2005 come Francesco Pio Esposito, che ha fatto un quarto d'ora; il lavoro nel settore giovanile deve essere questo".