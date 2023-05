Christian Eriksen è stato insignito del 'Laureus World Comeback of the Year Award' per essere riuscito a tornare in campo dopo l'arresto cardiaco che lo colpì il 12 giugno 2021, al Parken di Copenaghen, verso la fine del primo tempo di Finlandia-Danimarca. Dopo quel giorno maledetto, l'ex centrocampista dell'Inter, grazie al defibrillatore cardiaco sottocutaneo, ha cominciato un percorso che lo ha riportato a calcare i campi della Premier League, prima con il Brentford e poi con il Manchester United, senza dimenticare il ritorno nella sua Nazionale ai Mondiali in Qatar.

"All'Inter ho passato bei momenti - le sue parole riportate da Gazzetta.it - e ho bei ricordi. Spero che nella semifinale contro il Milan i miei ex compagni vincano e raggiungano la finale anche se nel Milan gioca il mio amico Kjaer. Per lui mi dispiacerebbe, ma mi auguro che passi l'Inter".

Sull'addio all'Inter: "Non sono arrabbiato con l'Inter per come me ne sono andato. Semplicemente quella era l'unica opzione perché in Italia le regole sono diverse rispetto all'Inghilterra e lì non potevo continuare a fare questa professione. Io volevo tornare a giocare e ho fatto in modo che ciò succedesse".