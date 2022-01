Eriksen, superate le visite mediche con il Brentford: in arrivo la firma per 6 mesi

Il trequartista danese sarà il primo nella storia della Premier League a giocare con un ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile)

Christian Eriksen si prepara a tornare in Premier League vestendo la maglia del Brentford. Secondo le ultimissime raccolte dall'emittente britannica Sky Sports, il trequartista, che aveva già risolto il rapporto con l'Inter, ha superato tutte le visite mediche e firmerà in queste ore un contratto di sei mesi con il club londinese. Ad attenderlo una robusta presenza di connazionali, con il tecnico Thomas Frank e i nazionali danesi Christian Norgaard e Mathias Jensen. Eriksen sarà il primo giocatore nella storia della Premier League a scendere in campo con un ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile). Si attenderebbe dunque solo l'ufficialità.