Eriksen rilancia: “Sogno di rigiocare al Parken. Il mio cuore non è un ostacolo”

Il danese rompe il silenzio: "Era incredibile che così tante persone sentissero il bisogno di scrivere o inviare dei fiori. Dimostrerò che sono tornato allo stesso livello"

“Era incredibile che così tante persone sentissero il bisogno di scrivere o inviare dei fiori. Ha avuto un impatto su così tante persone che hanno sentito il bisogno di farlo sapere a me e alla mia famiglia. Questo mi rende davvero felice - ammette l’ex Inter -. Continuano a dire che in ospedale ho ricevuto sempre più fiori. È stato strano, perché non mi aspettavo che la gente mandasse fiori perché ero morto 5 minuti. È stato abbastanza straordinario, ma è stato bello per tutti ed è stato di grande aiuto per me ricevere tutti quei migliori auguri. E la gente mi scrive ancora. Ho ringraziato le persone che ho incontrato di persona. Ma tutti i fan che hanno inviato migliaia di lettere ed mail e fiori - o che sono venuti da me per strada sia in Italia che in Danimarca - li ringrazio tutti per il supporto. Ho ricevuto questo da tutto il mondo e mi hanno aiutato in questo".