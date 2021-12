Eriksen, e ora? Il futuro ds dell’Odense: “Lo sa solo Chris, poco da dire”

Wesström: "Entusiasti si sia allenato sui nostri campi, è un giocatore di livello mondiale"

Interrotto ufficialmente oggi il suo rapporto con l'Inter per l'impossibilità di giocare in Serie A, ora quale sarà il prossimo passo nel mondo del calcio di Christian Eriksen? Le ipotesi si sprecano, ma c'è chi parla con molta insistenza di un probabile ritorno del centrocampista alle origini, all'Odense, il club nel quale militò da giovane dal 2005 al 2008, prima di spiccare il volo verso l'Ajax. Interrogato su questa eventualità dai colleghi di Fotbollskanalen, Björn Wesström, futuro direttore dell'OB, preferisce non sbilanciarsi: "So molto, molto poco. Non è una cosa che conosco, ma so che Michael (Hemmingsen, attuale ds) è più informato. Non ho molto da dire su questa situazione, credo che sia soprattutto Christian a sapere cosa fare del suo futuro".