Eriksen-Brentford, sì in 72 ore. Il danese si dà un mese per tornare in forma Premier

L'ex nerazzurro pronto a tornare in campo: secondo il Mirror, la sua scelta è caduta definitivamente sui Bees

Potrebbe essere davvero questione di ore prima che Christian Eriksen torni in Premier League. Per la precisione 72 ore: l'intervallo di tempo nel quale il centrocampista danese deve superare le visite mediche per l'idoneità e firmare il suo contratto con il Brentford. Questo è quanto scrive il Daily Mirror: Eriksen, nei giorni scorsi, si è allenato presso il centro sportivo dell'Ajax, mostrando uno stato di forma eccezionale secondo quanto riportato nei Paesi Bassi.

Superato il periodo più critico, l'ex Inter ha ora una voglia matta di rimettersi in gioco e di assicurarsi una maglia per l'avventura Mondiale della Danimarca in Qatar. E per farlo, ha scelto proprio il Brentford del suo connazionale Thomas Frank, preferendolo ad altre proposte giunte dalla Eredivisie olandese e dalla Bundesliga in quanto sicuro che con i Bees possa avere maggiori possibilità di giocare e quindi di convincere Kasper Hjulmand in vista di novembre. Eriksen, si legge, ritiene di poter raggiungere la condizione ideale per tornare a misurarsi con la Premier entro un mese.