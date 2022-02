Eriksen: “Brentford l’opzione migliore, è il momento di creare nuovi ricordi”

L'ex Inter: "Mi è stato dato il via libera dai medici: posso essere il calciatore Christian"

"Sto davvero bene, grazie". Comincia con questa frase significativa la prima intervista di Christian Eriksen da neo giocatore del Brentford. "Sono finito in una situazione in cui ero senza club, ovviamente - dice il danese riferendosi alla risoluzione del contratto con l'Inter -. Ho dovuto fare molti test per arrivare dove sono oggi, per ottenere l'ok dei medici per giocare senza rischi. Ho parlato con Thomas (Frank, il manager delle Bees ndr), ho avuto una buona sensazione; poi Londra, per la mia famiglia, è un buon posto dove stare. Il Brentford gioca in Premier League, per i prossimi quattro o cinque mesi posso salire di livello e mostrare chi sono come giocatore di calcio. Penso che questo club fosse l'opzione migliore per me e fortunatamente hanno accettato. È un mix perfetto".