Eriksen al Brentford, il messaggio dell’Inter: “Felici di rivederti in campo”

Il danese ha firmato per il club inglese fino al termine della stagione

"In bocca al lupo per la tua nuova avventura, siamo felici di rivederti in campo!". Così l'Inter ha inviato il proprio incoraggiamento a Christian Eriksen, diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford fino alla fine della stagione. Il messaggio è stato postato sul profilo Twitter della società.