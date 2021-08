Eder: “Suning? Handanovic mi ha detto che non ci sono mai stati problemi”

L'ex nerazzurro torna a parlare delle difficoltà finanziarie dell'azienda di Nanchino

Scottato per l'epilogo della sua storia sportiva con lo Jiangsu, Eder non ha risparmiato critiche a Suning negli ultimi mesi. L'italo-brasiliano, però, ieri ha leggermente corretto il tiro, soprattutto parlando della situazione dell'Inter, reduce da un mercato decisamente complicato in cui ha dovuto sacrificare sull'altare del bilancio due top come Lukaku e Hakimi: "La settimana scorsa ho parlato con Handanovic e mi ha detto che è tutto normale, non ci sono mai stati problemi: sono contento per loro. Ho visto che è andato via Conte, poi ho visto le cessioni. Sapevo che dovevano vendere per fare dei soldi perché erano in difficoltà. Poi vedevo che sono andati via Conte e Oriali, non volevo che succedesse a loro quel che era successo a noi. Anche se il paragone è molto difficile", ha detto l'attaccante del San Paolo a Pressing.