Il Benfica non ha mai tirato i remi in barca, e alla fine può uscire da San Siro con un pari strappato nei minuti finali, con un'Inter ormai proiettata alla festa finale. Le reti di Antonio Silva e Petar Musa, però, fanno solo ricco il tabellino senza scalfire l'impresa dell'Inter di Simone Inzaghi, che dopo 13 anni torna in semifinale di Champions League. E lo fa al termine di una serata da incorniciare, dove il campionato torna ad essere un lontano ricordo, dove Nicolò Barella si inventa una nuova prodezza e Lautaro Martinez e Joaquin Correa tornano a segnare dopo tantissimo tempo. E lo fa senza concedere nulla agli avversari se non per il rilassamento finale dove le Aguias indorano leggermente l'amarissima pillola dell'uscita di scena dalla Champions. Adesso, per Milano, si preannuncia un mese a dir poco elettrizzante: Inter e Milan tornano a sfidarsi per volare in finale di Champions League, come vent'anni fa.

IL TABELLINO

INTER-BENFICA 3-3

MARCATORI: 14' Barella (I), 38' Aursnes (B), 65' Lautaro Martinez (I), 78' Correa (I), 86' Antonio Silva (B), 95' Musa (B)

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (81' 33 D'Ambrosio) 2 Dumfries, 23 Barella (76' 20 Calhanoglu), 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (81' 8 Gosens); 9 Dzeko (76' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (76' 11 Correa).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BENFICA: 99 Vlachodimos; 2 Gilberto (46' 7 Neres), 66 António Silva, 30 Otamendi, 3 Grimaldo; 61 Florentino, 22 Chiquinho (81' 87 Joao Neves); 27 Rafa Silva (81' 33 Musa) 20 Joao Mario (89' 21 Schjelderup), 8 Aursnes; 88 Gonçalo Ramos.

In panchina: 24 Soares, 75 André Gomes, 4 Verissimo, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 23 Ristic, 73 N'Dour, 91 Morato.

Allenatore: Roger Schmidt.

Arbitro: Del Cerro Grande. Assistenti: Barbero - Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Martinez Munuera. Assistente VAR: Hernandez.

Note

Spettatori: 75.380. Incasso: 8.200.528 euro.

Ammoniti: Rafa Silva (B), Musa (B), David Neres (B)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

96' - FINISCE QUI! L'INTER ARRIVA IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS

95' - Non arriva la vittoria! Il Benfica pareggia al 95esimo con Musa su azione da corner! Ammonito David Neres!

93' - Prova a partire Lukaku, ma nel farlo abbatte Otamendi: Del Cerro fischia fallo.

91' - Bella azione del Benfica, Grimaldo mette in mezzo ma Onana blocca.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

90' - Onana ancora un po' stordito dopo la botta, si accoscia dopo un rinvio.

89' - Joao Mario calcia e manda alto, fischi per l'ex mai convincente in queste due partite. Per lui è l'ultima azione, in campo Schjelderup.

86' - Gol del Benfica! Antonio Silva! Colpo di testa su azione di punizione, palla imprendibile per Onana!

85' - Attenzione, problema per Onana. Il camerunese si è visto arrivare addosso il pallone dopo il tiro di Neves.

84' - Palo di Neres! Leggerezza di Brozovic, raccoglie palla il brasiliano che calcia subito colpendo il legno.

81' - Ammonizione per Musa, nuovo entrato nel Benfica. Fallo cattivo, passibile anche di rosso.

81' - Cambi nell'Inter: fuori Bastoni e Dimarco, in campo D'Ambrosio e Gosens. Nel Benfica, fuori Chiquinho e Rafa Silva, dentro Joao Neves e Musa

IL GOL DI CORREA: Azione che nasce dai subentrati, il Tucu raccoglie palla su passaggio di Dimarco, salta Otamendi con un dribbling e con uno splendido tiro a giro secca Vlachodimos. Gol della sicurezza, accolto con un'esultanza un po' polemica prima dell'abbraccio dei compagni.

78' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! JOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNN COOOOOOOOOOOOOOOOOORREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

78' - Lautaro, al momento dell'uscita, ha chiesto l'intervento dello staff medico: qualche crampo per lui.

76' - Finalmente Inzaghi può fare i cambi: Correa e Lukaku rilevano Lautaro e Dzeko. In campo anche Calhanoglu al posto di Barella. Applausi per tutti anche da Inzaghi.

74' - Rafa Silva prova il tiro dal limite, trovando un corner. Lautaro era pronto a uscire, ma Inzaghi ci ha ripensato...

73' - Palla che non esce, cambi che tardano ad arrivare...

72' - Affonda Dumfries che poi col suo cross trova Dimarco: conclusione dell'esterno ribattuta da un difensore.

71' - La fatica si fa sentire: sia Lautaro sia Dimarco danno qualche segnale di stanchezza. Calhanoglu e Correa pronti a entrare.

70' - Lautaro mancava l'appuntamento col gol dal 5 marzo. Questa rete può valere una seria ipoteca sulle semifinali.

IL GOL DI LAUTARO: Azione al fulmicotone innescata da Mkhitaryan, che appoggia per Dimarco. Cross lucidissimo del 32 interista che trova pronto il Toro che da lì non può proprio sbagliare: palla sotto la traversa ed esplosione di San Siro.

65' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

64' - Ramos prova il tiro raccogliendo il pallo, conclusione che termina abbondantemente fuori,

63' - Azione insistita di Dzeko in campo aperto, il bosniaco prova il tiro ignorando Lautaro e l'azione sfuma.

62' - Brutta scena al terzo blu: i tifosi del Benfica lanciano petardi all'indirizzo dei sostenitori presenti al secondo blu, che provano a rispondere.

61' - Bastoni ci riprova: affondo e cross dalla trequarti, arriva Dzeko che di testa manda fuori.

60' - Lukaku riceve le indicazioni dallo staff tecnico, il belga è prossimo all'ingresso.

58' - Barella prova a partire, Otamendi nell'anticiparlo manda la palla dritta in corner.

55' - Cross calcolato male di Joao Mario, palla che va in fallo laterale dal lato opposto.

52' - Affondo di Joao Mario, bravo Acerbi a chiudere in corner. Ufficiale il dato spettatori: 75.380, incasso che supera gli 8,2 milioni di euro.

49' - Rafa Silva affossa Mkhitaryan, giallo inevitabile per lui.

48' - Sbaglia Brozovic, riparte il Benfica. Dimarco in diagonale manda in corner un cross pericoloso.

47' - Lautaro si avventura in un'azione quattro contro uno, poi prova il tiro dalla distanza: palla fuori, ma applausi per lui.

-----

22.03 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

22.03 - David Neres entra al posto di Gilberto.

22.02 - Le due squadre entrano in campo per la ripresa. Nel Benfica si prepara David Neres.

-----

47' pt - Finisce qui il primo tempo: Inter e Benfica a riposo sull'1-1.

46' pt - Un minuto di recupero.

45' - Ultimi istanti di primo tempo, ancora gestione per il Benfica. Grande Acerbi in copertura su Rafa Silva.

42' - Lautaro lascia sfilare il pallone convinto di guadagnare un corner, ma l'arbitro dà rimessa al Benfica.

41' - Benfica che ora spinge rinvigorito dal pari, bravo Lautaro a innescare un contropiede e togliere pressione.

38' - Aursnes! All'improvviso pareggia il Benfica! Cross da destra di Rafa Silva e il norvegese, trovato perfettamente in area, impatta di testa trafiggendo Onana!

38' - Si alza su San Siro un vento particolarmente forte.

36' - Inzaghi protesta per una rimessa laterale, Del Cerro Grande lo richiama all'ordine.

33' - Lautaro segna, ma Del Cerro Grande ferma tutto per una spinta dell'argentino nei confronti di Gilberto.

31' - Va Grimaldo sulla punizione, Onana con un balzo da ghepardo blocca in due tempi. Lo stesso Onana lancia una ripartenza perfida dell'Inter servendo Dimarco, azione chiusa da Mkhitaryan con un tiro strozzato.

29' - Mkhitaryan atterra Joao Mario, punizione Benfica. Nasce tutto da un pallone perso in disimpegno. Si scatena un piccolo parapiglia, Del Cerro Grande richiama Acerbi e l'ex interista.

26' - Cross di Barella troppo difficile da raggiungere per Dzeko, colpo di testa e palla fuori.

23' - Rafa Silva prova a mettere un pallone in area, Dimarco sbuca dal nulla e con una diagonale perfetta chiude la strada a Joao Mario.

21' - Dumfries interviene in scivolata e fa rimpallare la palla su un avversario guadagnando rimessa.

18' - Tackle di Barella regolarissimo, palla recuperata dall'Inter.

16' - Dimarco crossa, Vlachodimos ha problemi a tenere il pallone e Dzeko per poco non ne approfitta.

IL GOL DI BARELLA: Azione avviata da Onana, Dzeko combatte con un difensore e viene premiato dal rimpallo che favorisce Lautaro. Appoggio del Toro per Barella che punta due uomini e fa partire un meraviglioso tiro a giro che non lascia scampo a Vlachodimos.

14' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! NICOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

13' - Joao Mario in ritardo su Mkhitaryan, punizione Inter a metà campo.

11' - Darmian spazza un cross, poi Otamendi nel controllare il pallone fa fallo di mano.

9' - Aursnes ci mette la mano sul lancio di Mkhitaryan, punizione Inter.

6' - Rafa Silva prova a scappare via, Barella lo ferma e l'Inter riparte. Lautaro prova l'appoggio per Dimarco che non aggancia in area portoghese.

5' - Già altissimi i decibel della Curva Nord, aiutata da tutto lo stadio.

2' - Come prevedibile, Benfica che parte in avanti e guadagna subito un corner. Sugli sviluppi, Acerbi viene travolto da Ramos.

----

21.00 - Sarà del Benfica il calcio d'inizio: PARTITI!

20.59 - Brozovic e Otamendi davanti a Del Cerro Grande per il sorteggio.

20.57 - Coreografia spettacolare, che coinvolge tutto lo stadio di San Siro.

20.56 - Inter e Benfica entrano in campo per il pre-partita.

20.54 - Colpo d'occhio incredibile a San Siro, mentre vengono dettate le formazioni. Steven Zhang si è recato negli spogliatoi con gli altri dirigenti per incitare la squadra.

20.45 - Squadre negli spogliatoi, fra pochi minuti kick-off del ritorno dei quarti di finale tra Inter e Benfica.

----

