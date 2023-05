È il Manchester City di Guardiola l'avversario dell'Inter a Istanbul il prossimo 10 giugno per l'ultimo atto della Champions League 2022/23. Serataccia per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che non replica la gara né la beffa imposta lo scorso anno agli inglesi e saluta la Coppa dalle grandi orecchie lasciando che a contendersela con i nerazzurri siano proprio i citizens. Nella notte dell'Etihad è dominio dei padroni di casa che si impongono con straripanza e dominanza totale sui blancos, ingabbiati nelle manovre del vecchio nemico Pep e costretti alla difensiva. Alla doppietta di Bernardo Silva segue anche l'autogol di Militao, un tris che Julian Alvarez sul finale trasforma in poker che chiude ogni discorso e comincia, da adesso, ad impensiere la squadra di Inzaghi.

