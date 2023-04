Edin Dzeko non è sazio di trofei e punta a metterne altri in bacheca con l'Inter: "In questa stagione ho già vinto la Supercoppa italiana, ma l'obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo - ha raccontato a TV N1 Sarajevo il bomber bosniaco -. Qui a Milano ho già vinto tre Coppe e so quanto sia importante per un club come l'Inter essere in lotta per lo scudetto. Contro la Juve, in Coppa Italia, dobbiamo giocare meglio rispetto a quanto fatto all'andata per arrivare in finale".

Dopo la partita contro la Juve sei andato sotto il settore ospiti: ci puoi raccontare?

"Martedì sono successe alcune cose che non dovrebbero trovare posto sui campi di calcio, si è già detto e scritto molto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo. In quel momento ho sentito che regalare la maglia fosse il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all'Inter, sono molto grato per questo".