DZEKO-DAY – Dall’arrivo a Milano al primo allenamento ad Appiano

Redazione FcInterNews

Giornata intensa per Edin Dzeko, che partendo alle 10.30 dall'aeroporto di Ciampino ha iniziato la sua esperienza con l'Inter: sbarco a Linate, visite e via ad Appiano Gentile per la firma e il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. A seguire la ricostruzione della giornata del bosniaco.

17.55 - Edin Dzeko è arrivato ad Appiano Gentile come da programma. Ancora qualche dettaglio burocratico da sistemare e poi tutto sarà reso ufficiale.

17.30 - Dopo la firma sul contratto, Dzeko sosterrà prima seduta di allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Che nel frattempo ha concesso ai suoi uomini un pomeriggio libero come sorta di premio per l'ottimo lavoro compiuto in questi giorni.

14.59 - Sfilando davanti ad un gruppetto di tifosi, Edin Dzeko ha lasciato il centro del Coni di Via Piranesi a Milano dopo aver concluso l'iter per l'idoneità agonistica. Ora l'attaccante andrà ad Appiano per firmare il contratto con l'Inter.

14.43 - Edin Dzeko firmerà direttamente ad Appiano Gentile il suo contratto con l'Inter. Ad attenderlo alla Pinetina, riferisce Sky Sport, ci sono Beppe Marotta, Piero Ausilio, Dario Baccin e l'avvocato Capellini.

13.54 - Da qualche minuto, Edin Dzeko è arrivato al Coni di Via Piranesi per l'idoneità sportiva. Il bosniaco, una volta espletata la pratica, andrà ad Appiano Gentile per conoscere la struttura.

11.50 - Primi passi sul suolo milanese per Dzeko, arrivato pochi minuti fa allo scalo dei voli privati di Linate. Il giocatore andrà subito all'Humanitas per la prima parte delle visite, quindi al Coni per l'idoneità sportiva.

10.45 - "Un saluto ai tifosi della Roma? Parliamo dopo...". Queste le poche parole del bosniaco poco prima dell'imbarco sul volo verso Linate.

10.30 - Tutto in orario: Edin Dzeko è partito dall'aeroporto di Ciampino.

9.50 - L'arrivo del bosniaco è previsto all'aeroporto di Linate per le ore 11.15.

9.37 - Il volo di Dzeko partirà alle 10.30 dall'aeroporto romano. Si avvicina sempre di più il momento della nuova avventura per il bosniaco.

Edin Dzeko salirà questa mattina su un volo in partenza da Ciampino per raggiungere Milano. È la novità che arriva questa mattina. Il giocatore è quindi ormai pronto a svolgere le visite mediche e firmare il contratto biennale promessogli dall'Inter. Nelle prossimo ore il bosniaco atterrerà nel capoluogo lombardo, nella speranza che possa aggregarsi il prima possibile al gruppo a disposizione di Simone Inzaghi. FcInterNews.it seguirà la giornata dell'attaccante.