Dzeko: “Con la Juve punti che pesano. L’Inter deve dire grazie a Lukaku, io guardo avanti”

Il bosniaco si racconta a La Gazzetta dello Sport a pochi giorni dal Derby d'Italia

"Io in campo non sono Dzeko. Io sono Edin, sono il bambino che ha cominciato a giocare perché non poteva fare a a meno di correre sotto casa dietro a un pallone. Ecco, per me è ancora questo il calcio: impazzisco quando vedo una palla". Il racconto è di Edin Dzeko, protagonista di una lunga intervista sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore. Ecco un'anticipazione della rosea, in cui si parla ovviamente anche di Inter-Juventus: "È il derby d’Italia, sono in palio punti che pesano. Non c’è tanto da inventare: dobbiamo neutralizzare quello che loro fanno bene, ovvero i contropiede".