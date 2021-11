Dzeko alza bandiera bianca: “Sforzi vani, non sono pronto per Bosnia-Finlandia”

Il messaggio su Instagram dell'attaccante interista: "So che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo tutto per un risultato favorevole"

Edin Dzeko alza bandiera bianca. A tre ore da Bosnia-Finlandia, gara cruciale per il cammino della Nazionale di Ivaylo Petev verso Qatar 2022, l'attaccante interista annuncia il suo forfait per infortunio: "Nonostante il travolgente desiderio e gli sforzi dell'equipe medica, non siamo comunque riusciti nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia - ha scritto il Cigno di Sarajevo sul proprio profilo Instagram -. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo tutto per un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo a prenderci la vittoria. Possiamo farlo insieme!".