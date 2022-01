Dybala vago sul rinnovo: “Sono successe cose di cui preferisco non parlare”

L'attaccante della Juventus è stato accostato con forza all'Inter in caso di mancato rinnovo con i bianconeri

Accostato all’Inter nelle ultime settimane, Paulo Dybala è stato protagonista oggi contro l’Udinese. A molti è però saltata all’occhio l’esultanza polemica dell’attaccante della Juventus, che dopo il gol non ha fatto la sua solita Dybala-mask ma si è subito girato a cercare qualcuno in tribuna. Secondo alcuni, la dirigenza: “Il mio sguardo in tribuna? Ho invitato un amico e non lo trovavo, c’è tanta gente. Credermi o no? Non lo so, dipende da voi”, ha detto a Sky Sport.