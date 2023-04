L'Inter di Coppe è nettamente migliore dell'Inter di campionato. "Questo è un fatto", ha spiegato Denzel Dumfries, nell'intervista rilasciata a CBS Sports dopo il 3-3 con il Benfica con il quale i nerazzurri hanno strappato il pass per l'euroderby in semifinale di Champions League.

"Il campionato è difficile, ma possiamo fare molto molto meglio di così, è un fatto - ha aggiunto -. Con la squadra forte che abbiamo non è possibile avere fatto 11 sconfitte, ci guardiamo allo specchio per questo. In Champions stiamo facendo bene, ma non va bene avere 11 sconfitte in Serie A. Io sono un giocatore che guarda sempre avanti e la cosa più importante è tornare forti in Serie A partendo dal prossimo weekend. Solo così potremo finire bene anche lì".

L'olandese, in seguito, ha parlato anche dei compiti tattici che ha avuto nella gara di ieri sera: "Ho dovuto fare una partita più difensiva per via della loro qualità, sono un'ottima squadra col pallone. Per prima cosa dovevo difendere, era la nostra priorità".

In chiusura, l'ex PSV ha spiegato il suo punto di vista rispetto alla competitività dell'Inter ai massimi livelli europeei nel confronto con le inglesi e le spagnole: "Le squadre italiane sono concentrate più sulla tattica, penso l'Italia sia il Paese con il calcio più tattico, è diverso da quello inglese. Ma in Italia abbiamo squadre molto forti, in semifinale ce ne sono due, questo significa che il nostro campionato è forte. L'indicazione del mister era quella di passare e l'abbiamo fatto; il Benfica ha un'ottima squadra, conosco l'allenatore e auguro loro il meglio per il campionato".

