DUMFRIES-DAY – La prima giornata milanese dell’esterno

Tutti gli avvenimenti principali del primo giorno a Milano del calciatore olandese, dall'Humanitas ad Appiano Gentile

Redazione FcInterNews

Ieri sera lo sbarco all'aeroporto di Linate e l'accoglienza di tifosi e giornalisti. Oggi, sin dalla mattinata, l'iter classico per tutti i nuovi acquisti. Giornata intensa per Denzel Dumfries, sicuramente ancora carico di adrenalina per il suo trasferimento all'Inter. Come da programma, prima le visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano, poi quelle per l'idoneità agonistica al Coni. Superati i controlli, tappa in sede per la firma del contratto, quindi via ad Appiano Gentile a conoscere lo staff tecnico e i nuovi compagni. A seguire i momenti principali del Dumfries-Day, in attesa ancora dell'annuncio ufficiale da parte dell'Inter.

RIVIVI I MOMENTI PRINCIPALI

16.20 - Secondo quanto riferisce SkySport24, per ragioni burocratiche, Dumfries non potrà partecipare domani all'amichevole con la Dinamo Kiev e sarà solamente in tribuna a Monza.

14.30 - Dopo il passaggio in sede per firma e dettagli burocratici, arriva il momento del campo per Dumfries che si sta recando ad Appiano Gentile per conoscere lo steff tecnico e i nuovi compagni di squadra.

13.30 - Dopo le visite per l'idoneità, tappa in sede per l'esterno olandese che firmerà il contratto quadriennale offertogli dall'Inter.

12.15 - Dumfries ha lasciato il Coni, firmando i primi autografi e facendo qualche selfie con i tifosi.

10.40 - L'esterno olandese è arrivato al Coni per espletare la seconda parte delle visite mediche.

9.35 - Prima parte delle visite terminata, ora tappa al Coni per il quasi ex Psv.

8.00 - Dumfries è arrivato di buon'ora alla clinica Humanitas di Rozzano.