Dumfries: “De Vrij mi ha detto che l’Inter è un club fantastico. Psv, una cosa mi brucia”

Il neo interista in un'intervista alla tv ufficiale del club olandese: "Ho visto San Siro in Champions, ho vissuto l'atmosfera migliore"

Dopo l'ufficialità del suo passaggio all'Inter, il canale ufficiale del Psv Eindhoven propone l'ultima intervista da proprio giocatore a Denzel Dumfries, nel corso della quale l'esterno olandese fa una sorta di riassunto della sua esperienza con la maglia delle Lampadine. A suo dire molto positiva, ma con un grande cruccio: "Il Psv è un club di famiglia. Mi è entrato nel cuore. Sono stato accolto in modo fantastico qui e mi sono divertito moltissimo, anche se non abbiamo vinto alcun titolo. Questo è qualcosa che rode molto e che continuerà a bruciarmi. Sono venuto al Psv per vincere trofei e non ci sono riuscito in tre anni. E questa cosa non possiamo più cambiarla, anche se vedere i miei compagni vincere la Supercoppa d'Olanda è stato fantastico. È dura, ma lo guardo indietro positivamente a questa esperienza. E niente può competere con i legami personali che ho costruito".